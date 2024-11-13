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Магазин GOG будет поддерживать классические игры для работы на современных ПК

Магазин GOG будет поддерживать классические игры для работы на современных ПК
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Цифровой магазин GOG объявил о создании программы GOG Preservation, предназначенной для обеспечения совместимости устаревших видеоигр на современных устройствах. Компания обязалась поддерживать те или иные проекты, чтобы они без проблем запускались на актуальных и будущих операционных системах.

Видео доступно на YouTube-канале GOG. Права на видео принадлежат GOG.

Как рассказали в GOG, сотрудники лично будут тестировать проекты на предмет совместимости с актуальными ОС и при необходимости выпускать специальные патчи. У классических игр, которые полностью совместимы с современными компьютерами, появится специальная метка Good Old Game. Она означает, что данный проект запускается и работает без каких-либо проблем.

Отметка о полной совместимости Dragon Age: Origins с актуальными ПК

Отметка о полной совместимости Dragon Age: Origins с актуальными ПК

Фото: GOG

Сейчас в программу GOG Preservation входят ровно 100 игр, включая «Ведьмака», «Героев 3», System Shock 2, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Fallout, оригинальную трилогию Resident Evil и многие другие игры. С полным списком можно ознакомиться в самом магазине GOG.

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