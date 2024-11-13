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Фильм «Гладиатор 2» должен собрать $ 600 млн для окупаемости — СМИ

Фильм «Гладиатор 2» должен собрать $ 600 млн для окупаемости — СМИ
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Издание Variety опубликовало большое интервью с Полом Мескалем — главной звездой будущего «Гладиатора 2». Журналисты пообщались с ирландским актёром и поделились деталями бюджета картины, который превысил $ 250 млн.

По данным издания, столь большие затраты на фильм привели к тому, что ленте необходимо собрать около $ 600 млн только для выхода в ноль. Дело в том, что кинотеатры забирают примерно половину выручки с билетов, поэтому фильму нужно стать одним из главных кинособытий года, чтобы преодолеть эту отметку.

Сейчас «Гладиатору 2» предрекают уверенный старт: только в США фильм может стартовать с $ 65 млн. Если ленте удастся покорить эту цифру, то это будет рекордный показатель в карьере Ридли Скотта. Премьера ленты состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа в США.

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