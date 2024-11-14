Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала «Уэнсдей» — СМИ

Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала «Уэнсдей» — СМИ
Комментарии

Издание Entertainment Weekly со ссылкой на свои источники сообщило, что известная певица Леди Гага, сыгравшая в «Джокере 2», получила роль во втором сезоне сериала «Уэнсдей».

В EW пока не могут назвать, кого именно сыграет Гага. Нет информации и про то, насколько важный у неё персонаж.

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми и Билли Пайпер, а также ряд приглашённых звёзд. В их числе Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд.

Второй сезон шоу выпустят в 2025 году. Съёмки сезона проходят в данный момент. Четыре эпизода, то есть половину сезона, снимет сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном.

Материалы по теме
Харламов на коне: «Гусар» вернулся со вторым сезоном
Харламов на коне: «Гусар» вернулся со вторым сезоном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android