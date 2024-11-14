Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала «Уэнсдей» — СМИ

Издание Entertainment Weekly со ссылкой на свои источники сообщило, что известная певица Леди Гага, сыгравшая в «Джокере 2», получила роль во втором сезоне сериала «Уэнсдей».

В EW пока не могут назвать, кого именно сыграет Гага. Нет информации и про то, насколько важный у неё персонаж.

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми и Билли Пайпер, а также ряд приглашённых звёзд. В их числе Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд.

Второй сезон шоу выпустят в 2025 году. Съёмки сезона проходят в данный момент. Четыре эпизода, то есть половину сезона, снимет сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном.