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«Соник в кино 3» будет длиться 1 час 49 минут

«Соник в кино 3» будет длиться 1 час 49 минут
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По данным сайта Fandango и других сайтов, хронометраж фильма «Соник в кино 3» составил 1 час 49 минут. Если данные подтвердятся, проект станет вторым во франшизе по хронометражу.

Самым длинным фильмом серии пока что считается «Соник в кино 2» — он длится больше двух часов, а первая часть идёт всего 1 час 40 минут.

В новой части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Мировая премьера ленты состоится 20 декабря.

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