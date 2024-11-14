«Он точно удивит многих»: сценарист «Холодного сердца 3» — о мультфильме

Сценарист мультфильмов Disney Джаред Буш в недавнем интервью рассказал, что «Холодное сердце 3» наверняка удивит зрителей своим сюжетом и проработанными персонажами.

По словам Буша, из соображений логики он не может поделиться большим количеством информации по проекту, однако он уверяет, что триквел поразит аудиторию.

Не могу раскрывать слишком много, скажу лишь, что история персонажей и то, как они проработаны в третьей части, — всё это сильно удивит зрителей.

Напомним, «Холодное сердце» вышло в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных мультфильмов в истории.

Премьера триквела состоится 27 ноября 2027 года.