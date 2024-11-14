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Названы смартфоны, которые россияне покупали активнее всего в распродажи

Названы смартфоны, которые россияне покупали активнее всего в распродажи
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Пресс-служба «Мегафона» сообщила изданию «Газета.Ru» о смартфонах, которые оказались самыми востребованными у россиян в рамках распродажи «11.11». В этот день продажи гаджетов в России значительно превысили средненедельные показатели по 2024 году, показав двукратный рост.

По сравнению с аналогичной распродажей прошлого года, в этом году было реализовано на 50% больше устройств и аксессуаров. Покупатели интересовались смартфонами, наушниками и умными часами. Среди смартфонов лидерами распродажи стали модели Tecno, Xiaomi и Samsung.

В общем и целом интерес покупателей к распродаже в этом году выше, чем в 2023-м: число проданных гаджетов оказалось выше на 53%.

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