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Появились первые кадры ленты «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

Появились первые кадры ленты «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
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Издание Deadline предоставило первые кадры фильма «Умри, моя любовь». Главные роли в ленте сыграли Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс.

Картина основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Она расскажет о том, как девушка живёт в сельской местности США, а потом рожает ребёнка и начинает постепенно сходить с ума.

Кадры картины

Фото: Excellent Cadaver

Фото: Excellent Cadaver

Фото: Excellent Cadaver

Сняла картину Линн Рэмси, постановщица фильмов «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином».

Вместе с Паттинсоном и Лоуренс в каст картины вошли Лакит Стэнфилд, Сисси Спейсек, Ник Нолти. Премьера ленты состоится в 2025 году, но точных дат создатели пока что не называют.

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