Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились свежие кадры фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

Появились свежие кадры фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры фильма «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. На них можно увидеть актрису в образе певицы Марии Каллас и других героев.

Фото и кадры со съёмок

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Лента расскажет о Марии Каллас, всемирно известной оперной певице, которая живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Картина сконцентрируется на закате карьеры звезды.

Также в актёрский состав вошли Альба Рорвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера, Ребека Стейнберг и другие. Кресло режиссёра занял Пабло Ларраин («Стая»).

Премьера «Марии» в кинотеатрах России состоится 28 ноября.

Материалы по теме
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android