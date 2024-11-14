В Counter-Strike 2 добавили карту Train

Компания Valve добавила в Counter-Strike 2 классическую карту Train. Информация об этом появилась на официальном сайте шутера.

Обновлённая карта с дождливой погодой стала доступна в обычном и соревновательном режимах CS2.

Видео доступно в telegram-канале Gabe Follower. Права на видео принадлежат Valve.

Разработчики наполнили Train множеством намёков на будущие обновления в Counter-Strike 2. Так, например, на одной из стен можно обнаружить объявления «Пропала курица», указывающие на добавление питомцев, а на схеме станций есть отсылки к таким картам, как Cobblestone, Bank и Assault.

Также в рамках патча разработчики шутера обновили Overpass и добавили четыре новые карты сообщества.