Съёмки «Фантастической четвёрки» вот-вот закончатся

В свежем небольшом интервью изданию Variety актёр Джозеф Куинн сообщил, что съёмки фильма «Фантастическая четвёрка» уже совсем скоро закончатся — это случится примерно через две недели, то есть в конце ноября.

Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде (а вернее, семье) супергероев, обладающих суперспособностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах.

Режиссёром ленты выступил Мэтт Шекман. Вместе с Куинном в ленте сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Эбон Мосс-Бакрак.

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.