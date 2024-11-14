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Съёмки «Фантастической четвёрки» вот-вот закончатся

Съёмки «Фантастической четвёрки» вот-вот закончатся
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В свежем небольшом интервью изданию Variety актёр Джозеф Куинн сообщил, что съёмки фильма «Фантастическая четвёрка» уже совсем скоро закончатся — это случится примерно через две недели, то есть в конце ноября.

Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде (а вернее, семье) супергероев, обладающих суперспособностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах.

Режиссёром ленты выступил Мэтт Шекман. Вместе с Куинном в ленте сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Эбон Мосс-Бакрак.

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.

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