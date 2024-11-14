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Джоан Роулинг участвует в выборе актёров для сериала «Гарри Поттер»

Джоан Роулинг участвует в выборе актёров для сериала «Гарри Поттер»
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Совсем скоро HBO начнёт полноценное производство сериала «Гарри Поттер» — перезапуска знаменитой саги Джоан Роулинг в виде сериала с полностью новым актёрским составом. Как ещё раз подтвердил глава холдинга Кейси Блойс, писательница уже участвует в создании шоу, помогая с выбором шоураннера и режиссёров, а также артистов на главные роли.

Топ-менеджер отметил, что женщина не имеет отношения к производственной команде — это целиком и полностью ложится на саму HBO.

Джоан Роулинг принимает активное участие в создании сериала «Гарри Поттер». Она была вовлечена в процесс выбора сценариста и режиссёра, и, думаю, у неё будет своё мнение по поводу актёров. Это не повлияло на кастинг или наём сценаристов и производственного персонала. Так что с этой точки зрения её участие не повлияло на наш выбор.

Ранее Блойс отмечал, что выпуск подобного по масштабу сериала был бы невозможен без участия Джоан Роулинг. В будущем шоу она выступит исполнительным продюсером и будет помогать авторам с переносом книжного материала на большой экран. Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2026 году вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер.

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