Начались съёмки триллера «Побудь со мной» — он расскажет про маньяка и его жертву

Стартовали съёмки полнометражного триллера «Побудь со мной». Производством занимается онлайн-кинотеатр Okko вместе с кинокомпанией «Место силы».

Сюжет расскажет об Александре, которая познакомилась в клубе с привлекательным парнем, и это обернулось для героини кошмаром. Она просыпается в незнакомой квартире с бронированными окнами, решётками и звукоизоляцией, постепенно осознавая, что её новый знакомый, казавшийся ещё вчера мужчиной мечты, на самом деле жестокий маньяк, оставивший её взаперти.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Режиссёром проекта по сценарию Елены Гершановой выступает Илья Аксёнов. В ленте снимаются Вера Строкова, Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Ольга Тумайкина, Арсений Кудряшов и Татьяна Яхина.