Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки триллера «Побудь со мной» — он расскажет про маньяка и его жертву

Начались съёмки триллера «Побудь со мной» — он расскажет про маньяка и его жертву
Комментарии

Стартовали съёмки полнометражного триллера «Побудь со мной». Производством занимается онлайн-кинотеатр Okko вместе с кинокомпанией «Место силы».

Сюжет расскажет об Александре, которая познакомилась в клубе с привлекательным парнем, и это обернулось для героини кошмаром. Она просыпается в незнакомой квартире с бронированными окнами, решётками и звукоизоляцией, постепенно осознавая, что её новый знакомый, казавшийся ещё вчера мужчиной мечты, на самом деле жестокий маньяк, оставивший её взаперти.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Режиссёром проекта по сценарию Елены Гершановой выступает Илья Аксёнов. В ленте снимаются Вера Строкова, Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Ольга Тумайкина, Арсений Кудряшов и Татьяна Яхина.

Материалы по теме
Харламов на коне: «Гусар» вернулся со вторым сезоном
Харламов на коне: «Гусар» вернулся со вторым сезоном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android