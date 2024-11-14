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«Мама не позволит»: Глен Пауэлл — о замене Тома Круза в «Миссии невыполнима»

«Мама не позволит»: Глен Пауэлл — о замене Тома Круза в «Миссии невыполнима»
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В середине ноября инсайдер Джефф Снейдер рассказал, что Том Круз готовится покинуть франшизу «Миссия невыполнима». После выхода следующего фильма актёр якобы собирается передать бразды правления новому поколению — Глену Пауэллу, с котором тот снялся в фильме «Топ Ган: Мэверик».

Сам Пауэлл уже прокомментировал информацию от инсайдера. Актёр заявил, что его мама не позволит ему участвовать в столь опасной серии фильмов, где уже вошло в привычку самому исполнять все трюки.

Моя мама не позволит мне сниматься в «Миссии невыполнима». Это худшая работа в городе, все знают об этом. Это смертельная ловушка.

Ближайшим фильмом во франшизе станет «Миссия невыполнима: Последняя расплата». Премьера ленты состоится 23 мая 2025 года.

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