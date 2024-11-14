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«Мужчина за 30, цвет кожи неважен»: продюсеры «бондианы» — о следующем Джеймсе Бонде

«Мужчина за 30, цвет кожи неважен»: продюсеры «бондианы» — о следующем Джеймсе Бонде
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Недавно продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде, Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, вновь затронули тему следующего агента 007.

По их словам, следующим Бондом станет мужчина, которому уже за 30 лет, но важно, чтобы актёр мог заключить контракт минимум на 10 лет и играть персонажа постоянно. А ещё Брокколи и Уилсон отметили, что им неважен цвет кожи актёра.

В 2022 году Дэниел Крейг сказал в интервью BBC, что не жалеет о своём решении перестать играть Джеймса Бонда. Следующим агентом 007, по слухам, может стать Аарон Тейлор-Джонсон. Есть и другие кандидаты, но об этом актёре фанаты «бондианы» говорят больше всего.

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