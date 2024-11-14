Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышел триллер «Еретик» с Хью Грантом

В кинотеатрах России вышел триллер «Еретик» с Хью Грантом
Комментарии

14 ноября в кинотеатрах России состоялась премьера триллера «Еретик». Новую картину с Хью Грантом можно посмотреть в привычном русском дубляже в большинстве киносетей страны.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

«Еретик» рассказывает историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».

Материалы по теме
«Лучший фильм Хью Гранта»: критики в восторге от хоррора «Еретик»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android