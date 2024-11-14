В России стартовали продажи PS5 Pro — спустя неделю после мирового запуска

14 ноября в России начались продажи консоли PlayStation 5 Pro. Устройство уже доступно в сети ритейлера «М.Видео» по цене в 130 тыс. рублей с возможностью забрать товар 15-го числа. До DNS и других крупных российских магазинов устройство доберётся позже.

Таким образом, новая консоль Sony появилась в России спустя неделю после старта мировых продаж, который состоялся 7 ноября. Так, в США PS5 Pro её можно приобрести по цене в $ 699 (около 70 тыс. рублей) без учёта налога, а в Европе консоль продаётся за € 799 (около 83 тыс. рублей).

PlayStation 5 Pro — новая консоль от Sony, улучшенная версия базовой PS5, поддерживающая апскейлер PSSR и частоту 60 FPS при более высоком качестве графики. Более подробно об устройстве мы рассказывали в отдельном материале.