«Что-то некрасиво»: сообщество CS2 — о карте Train

В ночь с 13 на 14 ноября компания Valve добавила в Counter-Strike 2 переработанную карту Train. Представители киберспортивного сообщества шутера отреагировали на возвращение легендарной локации.
Звезде состава Team Spirit по CS2 Данилу donk Крышковцу карта с поездами показалась необычной:
Побегал по «трейну». Карта мемная (необычная), но я бы пару поездов передвинул. Капли дождя на скинах выглядят восхитительно. Очень благодарен Valve за усиление «дигла».
А вот снайперу Илье m0NESY Осипову из G2 Esports новый Train не понравился:
Ну вот и долгожданный «трейн». Только что-то багов много. Вагоны какие-то странные. Вы что, прикалываетесь? Что с вагонами случилось? Посмотрел быстрый обзор на эту карту. Что-то некрасиво. Забейте.
К числу консерваторов примкнул и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков:
Лучше бы добавили новую карту, чем издеваться так над «трейном».
У игрока Virtus.pro Давида n0rb3r7 Даниеляна изменённая карта вызвала смешанные эмоции:
Сыграл одну игру на вашем «трейне». Если коротко: прикольно получилось, но я ждал старый «трейн».
Обновлённая версия карты Train уже доступна для всех игроков в обычном и соревновательном режимах Counter-Strike 2.