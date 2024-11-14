«Что-то некрасиво»: сообщество CS2 — о карте Train

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В ночь с 13 на 14 ноября компания Valve добавила в Counter-Strike 2 переработанную карту Train. Представители киберспортивного сообщества шутера отреагировали на возвращение легендарной локации.

Звезде состава Team Spirit по CS2 Данилу donk Крышковцу карта с поездами показалась необычной:

Побегал по «трейну». Карта мемная (необычная), но я бы пару поездов передвинул. Капли дождя на скинах выглядят восхитительно. Очень благодарен Valve за усиление «дигла».

А вот снайперу Илье m0NESY Осипову из G2 Esports новый Train не понравился:

Ну вот и долгожданный «трейн». Только что-то багов много. Вагоны какие-то странные. Вы что, прикалываетесь? Что с вагонами случилось? Посмотрел быстрый обзор на эту карту. Что-то некрасиво. Забейте.

К числу консерваторов примкнул и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков:

Лучше бы добавили новую карту, чем издеваться так над «трейном».

У игрока Virtus.pro Давида n0rb3r7 Даниеляна изменённая карта вызвала смешанные эмоции:

Сыграл одну игру на вашем «трейне». Если коротко: прикольно получилось, но я ждал старый «трейн».

Обновлённая версия карты Train уже доступна для всех игроков в обычном и соревновательном режимах Counter-Strike 2.