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Организаторы премии BAFTA будут лишать наград осуждённых кинодеятелей

Организаторы премии BAFTA будут лишать наград осуждённых кинодеятелей
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Британская академия кино и телевидения объявила о важных изменениях в выдаче награды премии BAFTA. Уже с 2025 года организация будет лишать статуэток осуждённых деятелей искусства.

Речь идёт именно о лишении премии за совершённое уголовное преступление, доказанное в суде. По новым правилам BAFTA в список попадут лишь те, кто отправился в тюремное заключение как минимум на три месяца или больше.

В BAFTA отметили, что будут принимать решение об отзыве наград индивидуально — используя общедоступную информацию и результаты судебных разбирательств. При этом лишать наград уже осуждённых деятелей не станут — правило вступит в силу лишь в 2025 году.

BAFTA — одна из самых престижных премий в киноиндустрии. Церемония вручения наград от британской киноакадемии проходит в середине февраля, за несколько недель до «Оскара».

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