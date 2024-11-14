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«Это будет вышка»: Дуэйн Джонсон хочет посмотреть комедию «Красный» в IMAX

«Это будет вышка»: Дуэйн Джонсон хочет посмотреть комедию «Красный» в IMAX
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Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что посмотрел блокбастер «Оппенгеймер» в IMAX. Актёр отметил, что специально сел на то же место, на котором режиссёр Кристофер Нолан обычно оценивает свои фильмы.

После сеанса Джонсон заявил, что теперь хочет увидеть комедию «Красный» также в IMAX.

Я подумал… Боже ж ты мой, «Красный» на таком экране и с такой технологией… Это будет вышка.

Напомним, рецензенты разгромили картину. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» ленты составил всего 36% на основе 64 отзывов. Критики ругают фильм за плоский юмор, бездушную атмосферу и затянутый хронометраж.

Мировая премьера комедии «Красный» состоится 15 ноября.

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