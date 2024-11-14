Ряд телеграм-каналов сообщил, что в России пройдут учения по отключению глобального интернета. Об этом Центральный банк России начал письменно уведомлять финансовые организации в ряде городов. Данное мероприятие пройдёт в декабре и затронет лишь несколько регионов страны.

В рамках учений будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети «Интернет» на территории отдельных регионов.

Ранее подобные учения проходили в августе 2022 года и в июле 2023-го. Тогда эксперты пришли к выводу, что российский сегмент интернета сможет автономно работать и в случае его отключения от глобальной сети.

Представители РКН пока не прокомментировали данную новость.