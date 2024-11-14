mAger — o Train в CS 2: очень сырая карта в прямом и переносном смысле

Экс-киберспортсмен и аналитик студии FISSURE Магеррам mAger Ахмедов специально для «Чемпионата» оценил добавление классической карты Train в Counter-Strike 2.

По словам специалиста, локация сильно изменилась и в текущем виде не готова к киберспортивным матчам.

Очень сырая карта в прямом и переносном смысле. Красивые эффекты от дождя, капли на одежде и оружие. По сути, убили типичный и привычный всем Train. Сильно перемудрили, как по мне, и я уверен — если его введут в профессиональный маппул, он будет видоизменяться не один раз.

Обновлённая карта Train с дождливой погодой стала доступна в обычном и соревновательном режимах CS2 ночью 14 ноября.