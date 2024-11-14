Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк Resident Evil 2 выйдет на девайсах Apple уже 10 декабря

Ремейк Resident Evil 2 выйдет на девайсах Apple уже 10 декабря
Комментарии

Авторы ремейка Resident Evil 2 сообщили, что игра выйдет на устройствах Apple уже 10 декабря. Размер тайтла составит 22,1 ГБ.

Для запуска проекта понадобится смартфон iPhone 15 Pro (и выше), а также планшет iPad или компьютер Mac (необходим процессор M1 и выше). Пользователи смогут бесплатно скачать пробную версию, а затем приобрести полноценную, однако стоимость пока неизвестна.

Ранее на девайсах Apple представили мобильные версии Resident Evil 7, ремейка Resident Evil 4, а также Assassin's Creed Mirage и Death Stranding. Позже Apple сообщала о планах сделать новый смартфон «лучшей игровой консолью», на которой можно будет играть в самые современные релизы.

Материалы по теме
Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?
Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android