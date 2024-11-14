Ремейк Resident Evil 2 выйдет на девайсах Apple уже 10 декабря

Авторы ремейка Resident Evil 2 сообщили, что игра выйдет на устройствах Apple уже 10 декабря. Размер тайтла составит 22,1 ГБ.

Для запуска проекта понадобится смартфон iPhone 15 Pro (и выше), а также планшет iPad или компьютер Mac (необходим процессор M1 и выше). Пользователи смогут бесплатно скачать пробную версию, а затем приобрести полноценную, однако стоимость пока неизвестна.

Ранее на девайсах Apple представили мобильные версии Resident Evil 7, ремейка Resident Evil 4, а также Assassin's Creed Mirage и Death Stranding. Позже Apple сообщала о планах сделать новый смартфон «лучшей игровой консолью», на которой можно будет играть в самые современные релизы.