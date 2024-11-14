Владимир Путин пообещал разобраться с YouTube — глава Мосфильма

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13 ноября президент России Владимир Путин провёл встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. В ходе разговора руководитель страны пообещал «разобраться» с замедлением видеохостинга YouTube.

Какие именно действия собирается предпринять Путин — пока неизвестно.

Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо, их читают и обходят это. Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино. Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю».

Согласно данным аналитиков Spekt, аудитория YouTube в России может сократиться вплоть до 30% к концу года, если замедление хостинга в стране не прекратится.