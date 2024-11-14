Вышел первый трейлер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала полноценный трейлер биографического фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса». Премьера ленты в российском прокате состоится 26 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат McMahon International.

Картина расскажет о восхождении Робби Уильямса к славе, его испытаниях и борьбе с внутренними демонами. Певец решил выбрать на главную роль обезьянку, поскольку считает себя развлекательной зверушкой, выходящей на сцену.

Также в актёрский состав вошли Дэймон Херриман, Стив Пембертон, Элисон Стэдмен, Кейт Малвэйни, Джонно Дэвис, Энтони Хэйес, Рашель Банно, Асмара Файк, Карина Банно и другие. Кресло режиссёра занял

Майкл Грейси («Величайший шоумен»).