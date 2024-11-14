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Вышел тизер боевика Back In Action — первого фильма с Кэмерон Диас за 10 лет

Вышел тизер боевика Back In Action — первого фильма с Кэмерон Диас за 10 лет
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Компания Netflix опубликовала тизер боевика Back In Action — первого за 10 лет фильма с участием Кэмерон Диас («Маска», «Ангелы Чарли», «Очень плохая училка»). Также одну из главных ролей исполнил Джейми Фокс, звезда «Джанго освобождённого» и «Законопослушного гражданина».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента расскажет, как бывшие агенты ЦРУ Эмили и Мэтт отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако несколько лет спустя герои снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрывается.

Также в актёрский состав вошли Гленн Клоуз, Кайл Чендлер, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, Маккенна Робертс, Райлан Джексон и другие. Кресло режиссёра занял Сет Гордон («Лучшая охрана»).

Премьера боевика Back In Action состоится 17 января в стриминговом сервисе Netflix.

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