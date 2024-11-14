Вышел трейлер комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым — премьера 19 декабря

Кинокомпания Central Partnership опубликовала первый трейлер комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Режиссёром выступил Марк Горобец, снявший «Блиндаж» и «Тур с Иванушками».

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Лента расскажет о Славике — беззаботном сочинском бездельнике и дамском угоднике, который срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на всё ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведёт его коварный план, который обернётся страшным сном для обоих.

Премьера комедии «Братья» в кинотеатрах России состоится 19 декабря.