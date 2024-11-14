«Уверен, из карты сделают конфетку»: hooch — о Train в CS2

Аналитик FISSURE Дмитрий hooch Богданов специально для «Чемпионата» высказался об обновлённой карте Train в Counter-Strike 2.

Эксперт поделился своим мнением касательно изменений на классической карте CS:

«Трейн» в первую очередь у нас ассоциируется с вагонами, а сейчас их почти не осталось! «Трейн» перед тем, как исчезнуть из «маппула», была супер CT-картой, и хотелось немного добавить баланс. Но сейчас это совсем другая карта, где будет другая «мета», и, возможно, атаке будет проще. Но это всё беглое мнение за слишком короткое время. Уверен, из карты сделают конфетку.

В ночь с 13 на 14 ноября разработчики CS2 добавили в обычный и соревновательный режимы игры обновлённую карту Train.