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Netflix выпустил дебютный трейлер сериала «Безумие» с Колманом Доминго

Netflix выпустил дебютный трейлер сериала «Безумие» с Колманом Доминго
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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер детективного сериала «Безумие» с Колманом Доминго («Эйфория», «Дворецкий») в главной роли. В ролике показали несколько напряжённых эпизодов и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект расскажет об обозревателе СМИ, которому нужно доказать свою непричастность к убийству — с ним герой столкнулся в лесах Поконо.

Также в актёрский состав вошли Марша Стефани Блейк, Дион Коул, Тадеус Дж. Миксон, Лахлан Рэй Миллер, Хадсон Роберт Вурстер, Стивен Маккинли Хендерсон, Крис Генри Коффи, Дрю Вигевер и другие. Режиссёрами выступили Джессика Лори, Куен Чан и Клемент Вирго.

Сериал The Madness стартует в стриминговом сервисе Netflix уже 28 ноября.

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