Astralis выступит на ЧМ по CS2 в Шанхае без device — его заменит br0

Датский состав Astralis выступит на международном чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 с заменой.

Как сообщил снайпер команды Николай dev1ce Ридтц, он вынужден взять временный отпуск из-за проблем, связанных со стрессом, ментальным здоровьем и трудностями со сном.

Девайса в составе коллектива на мэйджоре заменит киберспортсмен Александер br0 Бро, который сам ранее был переведён в запас из-за проблем со здоровьем. Роль снайпера на себя возьмёт новичок и капитан ростера Каспер cadiaN Мёллер.

Astralis с заменой выступит на RMR-турнире, приуроченном к чемпионату PW Shanghai Major 2024 по CS2. Отборочное соревнование пройдёт в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. Первым оппонентом Астралис станет российская 9Pandas.