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Комиксы, аниме и крипта — девушки назвали самые отталкивающие хобби мужчин

Комиксы, аниме и крипта — девушки назвали самые отталкивающие хобби мужчин
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Журналисты издания Date Psychology провели опрос среди девушек, чтобы узнать о самых привлекательных и отталкивающих хобби у мужчин. В категорию первых представительницы прекрасного пола отнесли чтение, изучение иностранных языков и игру на музыкальных инструментах.

Топ-10 самых привлекательных хобби у мужчин:

  1. чтение;
  2. изучение иностранных языков;
  3. игра на музыкальных инструментах;
  4. кулинария;
  5. работа по дереву;
  6. рисование;
  7. писательство;
  8. садоводство;
  9. плавание;
  10. увлечение фотографией.

Что касается непривлекательных занятий, сюда девушки отнесли чтение комиксов, косплей, алкоголь, а также дебаты и дискуссии. Примечательно, что видеоигры не попали ни в первую, ни во вторую категорию.

Топ-10 самых отталкивающих хобби у мужчин:

  1. чтение комиксов;
  2. косплей;
  3. дебаты и дискуссии;
  4. алкоголь;
  5. игра в карточную Magic: The Gathering;
  6. аниме;
  7. макияж;
  8. увлечение криптовалютами;
  9. любители сигар;
  10. любители клубов.
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