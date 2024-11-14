Комиксы, аниме и крипта — девушки назвали самые отталкивающие хобби мужчин

Журналисты издания Date Psychology провели опрос среди девушек, чтобы узнать о самых привлекательных и отталкивающих хобби у мужчин. В категорию первых представительницы прекрасного пола отнесли чтение, изучение иностранных языков и игру на музыкальных инструментах.

Топ-10 самых привлекательных хобби у мужчин:

чтение; изучение иностранных языков; игра на музыкальных инструментах; кулинария; работа по дереву; рисование; писательство; садоводство; плавание; увлечение фотографией.

Что касается непривлекательных занятий, сюда девушки отнесли чтение комиксов, косплей, алкоголь, а также дебаты и дискуссии. Примечательно, что видеоигры не попали ни в первую, ни во вторую категорию.

Топ-10 самых отталкивающих хобби у мужчин: