Комиксы, аниме и крипта — девушки назвали самые отталкивающие хобби мужчин
Журналисты издания Date Psychology провели опрос среди девушек, чтобы узнать о самых привлекательных и отталкивающих хобби у мужчин. В категорию первых представительницы прекрасного пола отнесли чтение, изучение иностранных языков и игру на музыкальных инструментах.
Топ-10 самых привлекательных хобби у мужчин:
- чтение;
- изучение иностранных языков;
- игра на музыкальных инструментах;
- кулинария;
- работа по дереву;
- рисование;
- писательство;
- садоводство;
- плавание;
- увлечение фотографией.
Что касается непривлекательных занятий, сюда девушки отнесли чтение комиксов, косплей, алкоголь, а также дебаты и дискуссии. Примечательно, что видеоигры не попали ни в первую, ни во вторую категорию.
Топ-10 самых отталкивающих хобби у мужчин:
- чтение комиксов;
- косплей;
- дебаты и дискуссии;
- алкоголь;
- игра в карточную Magic: The Gathering;
- аниме;
- макияж;
- увлечение криптовалютами;
- любители сигар;
- любители клубов.
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