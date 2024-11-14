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Дензел Вашингтон отказался от встречи с королём Великобритании на премьере «Гладиатора 2»

Дензел Вашингтон отказался от встречи с королём Великобритании на премьере «Гладиатора 2»
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На прошедшей премьере фильма «Гладиатор 2» присутсововало множество знаменитостей из разных сфер. Мероприятие даже посетил король Великобритании Карл III. На это сразу отреагировала охрана, которая сказала Дензелю Вашингтону зайти внутрь и встретиться с ним.

Актёр, в свою очередь, деликатно отказал в данной просьбе и вместо этого продолжил общаться с собравшимися фанатами.

Я сам устанавливаю свои правила.

Сейчас «Гладиатору 2» предрекают уверенный старт: только в США фильм может стартовать с $ 65 млн. Если ленте удастся покорить эту цифру, то это будет рекордный показатель в карьере Ридли Скотта.

Премьера ленты состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа в США.

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