Дензел Вашингтон отказался от встречи с королём Великобритании на премьере «Гладиатора 2»

На прошедшей премьере фильма «Гладиатор 2» присутсововало множество знаменитостей из разных сфер. Мероприятие даже посетил король Великобритании Карл III. На это сразу отреагировала охрана, которая сказала Дензелю Вашингтону зайти внутрь и встретиться с ним.

Актёр, в свою очередь, деликатно отказал в данной просьбе и вместо этого продолжил общаться с собравшимися фанатами.

Я сам устанавливаю свои правила.

Сейчас «Гладиатору 2» предрекают уверенный старт: только в США фильм может стартовать с $ 65 млн. Если ленте удастся покорить эту цифру, то это будет рекордный показатель в карьере Ридли Скотта.

Премьера ленты состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа в США.