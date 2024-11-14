Номинантов на премию The Game Awards 2024 раскроют 18 ноября

Организаторы церемонии The Game Awards 2024 рассказали, когда огласят номинантов на лучшие игры уходящего года. Это произойдёт уже 18 ноября в 20:00 мск — примерно за три недели до самой церемонии. В эту дату станут известны номинанты в различных категориях: от экшенов и симуляторов до MMO-проектов.

The Game Awards 2024 станет уже десятым, юбилейным ивентом журналиста и продюсера Джеффа Кили. Ожидается, что именно на нём игроков будут ждать самые громкие анонсы года и первые показы уже представленных проектов. Например, анонсированную недавно новую «Мафию» полноценно покажут в декабре — скорее всего, именно на TGA 2024.

Кроме того, на The Game Awards 2024 будут награждать лучшие видеоигры уходящего года в различных номинациях. По традиции ожидаются и некоторые анонсы-сюрпризы, если не случится крупных утечек. Церемония пройдёт в ночь на 13 декабря в Лос-Анджелесе.