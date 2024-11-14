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Вышел трейлер драмы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон — премьера 20 февраля

Вышел трейлер драмы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон — премьера 20 февраля
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Кинокомпания RoadsideFlix показала дебютный трейлер драматического фильма «Шоугёрл» с Памелой Андерсон («Спасатели Малибу», «Супергеройское кино») в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале RoadsideFlix. Права на видео принадлежат Utopia Media.

Согласно синопсису, стареющая танцовщица узнаёт, что шоу, которому она посвятила долгие годы своей жизни, закрывают. Другие детали пока не раскрываются.

Ко всему прочему, в актёрский состав также вошли Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Джон Клофайн, Патрик Хилгарт, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман и другие. Кресло режиссёра заняла Джиа Коппола.

Премьера драматической картины «Шоугёрл» в кинотеатрах России состоится 20 февраля 2025 года.

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