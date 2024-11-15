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9Pandas выступила на тир-3 турнире по «Доте» с игроком Team Falcons на замене

9Pandas выступила на тир-3 турнире по «Доте» с игроком Team Falcons на замене
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Российская 9Pandas провела матч в рамках онлайн-турнира European Pro League Season 21 по Dota 2 с заменой.

В качестве замены у коллектива из России на тир-3 соревновании выступил именитый «оффлейнер» Аммар ATF Ассаф из чемпионского состава Team Falcons. В матче против российского ростера HYDRA «панды» разгромили оппонента со счётом 2:0, завершив обе карты менее чем за 30 минут.

Для 9Pandas это первая победа на EPL S21. Ранее «панды» в открытых отборочных к чемпионату ESL One Bangkok 2024 также выступали со стенд-ином на третьей позиции в лице малоизвестного сербского игрока Данило ChodeX Поповича. Российский коллектив провалил отборы, лишившись шанса отобраться на LAN-ивент в Таиланде.

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