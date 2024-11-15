Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт в сериале от Amazon

По данным издания Deadline, на роль Лары Крофт в сериале от Amazon всё же была выбрана Софи Тёрнер. Актриса получила широкую известность благодаря ролям в «Людях Икс» и «Игре престолов».

Похоже, боссы Amazon выбирали между Тёрнер и Люси Бойнтон, известной по фильмам «За пропастью во ржи», «Мисс Поттер» и другим лентам. Шоураннером сериала станет Фиби Уоллер-Бридж. Информации о дате премьеры пока нет.

Проектом занимается онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video, а шоураннером сериала стала Фиби Уоллер-Бридж, снявшаяся в проектах «Дрянь» и «Убивая Еву». Сама сценаристка отметила, что хорошо знакома с франшизой.