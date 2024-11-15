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ТиДжей Миллер хочет сняться в «Дэдпуле 4» и снова дружить с Райаном Рейнольдсом

ТиДжей Миллер хочет сняться в «Дэдпуле 4» и снова дружить с Райаном Рейнольдсом
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В недавнем интервью актёр ТиДжей Миллер заявил, что с радостью бы сыграл в «Дэдпуле 4». Напомним, что актёру воплотил образ Джека Хаммера по прозвищу Хорёк — лучшего друга Уэйда Уилсона. Актёр сыграл героя в двух первых частях франшизы.

Пару лет назад Миллер говорил в интервью, что вряд ли ещё раз захочет сыграть с Рейнольдсом. Более того, своего коллегу ТиДжей назвал неуверенным в себе человеком. Теперь же Миллер отмечает, что они вновь стали с Рейнольдсом «хорошими друзьями».

Четвёртый фильм про Дэдпула пока не находится в работе, поскольку его появление ещё даже не анонсировали. Говорить о том, кто снимется в ленте, пока слишком уж рано.

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