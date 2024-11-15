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Мэтт Ривз заявил, что Брюсу Уэйну будет морально тяжело быть Бэтменом в «Бэтмене 2»

Мэтт Ривз заявил, что Брюсу Уэйну будет морально тяжело быть Бэтменом в «Бэтмене 2»
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Во время недавней беседы с журналистами Мэтт Ривз заявил, что в «Бэтмене 2» Брюсу Уэйну будет очень тяжело вновь взять на себя ответственность по защите Готэма. В моральном плане Брюс будет подавлен.

Боязнь вновь быть для своего города Бэтменом связана с жуткими событиями, произошедшими в первой части. В фильме Загадочник устроил наводнение в Готэме, из-за чего погибли люди.

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го. По словам режиссёра, события ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре.

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