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Съёмки последнего сезона сериала «Пацаны» стартуют 25 ноября — СМИ

Съёмки последнего сезона сериала «Пацаны» стартуют 25 ноября — СМИ
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По данным издания Collider, съёмочный процесс пятого и последнего сезона «Пацанов» стартует 25 ноября. Сколько займёт производство, не сообщается.

Также Collider взяло небольшое интервью у создателя шоу Эрика Крипке. Он заявил, что пока не может осознать, насколько болезненно для него будет прощаться с проектом и актёрами, которые в нём снялись. Однако он морально к этому готов, хоть осознания ещё нет.

Мне повезло в том, что я могу продолжать отрицать это ещё какое-то время, потому что сейчас я очень занят… просто столько работы, всё так загружено. Я думаю, где-то в середине сезона меня это настигнет, и настигнет очень эмоционально. Я намеренно отрицал финал. Это ещё не полностью осозналось. Будет тяжело.

Ждать пятый и финальный сезон «Пацанов» не стоит до 2026 года.

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