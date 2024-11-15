В России почти на 50% подешевел iPhone 16

По данным издания Hi-Tech Mail, в России резко упала цена на iPhone 16, вышедший в сентябре этого года. Такая тенденция наблюдается ежегодно — цены смартфонов падают через пару месяцев после их появления в продаже.

В издании отметили, что на старте гаджет продавали за 170 тысяч рублей, а спустя месяц цена флагмана снизилась до 130 тысяч рублей. Сейчас же онлайн-магазины продают iPhone 16 Pro от 105 тысяч рублей. Экономия составила более 50 тысяч рублей или почти 43%.

Предположительно, ещё ближе к концу года или в начале 2025-го цена на iPhone 16 упадёт ещё больше, и смартфон можно будет купить по более приятной цене, чем сейчас.