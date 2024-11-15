В Госдуме призвали россиян не пользоваться новыми сервисами Microsoft

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал изданию «РИА Новости», почему россиянам не стоит пользоваться новыми сервисами Microsoft.

По словам Немкина, лучше всего после закрытия старых версий приложений Microsoft просто перенести информацию из них и удалить. По мнению депутата Госдумы, этот шаг более логичный с точки зрения перспективы.

Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты – как долго они будут доступны россиянам и будут ли вообще, всё равно остаётся открытым вопросом.

Немкин также напомнил, что в этом году у американской корпорации произошло несколько сбоев, которые привели к критическим последствиям.