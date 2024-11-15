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Стартовал второй сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Стартовал второй сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон
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Сегодня на Apple TV+ стартовал второй сезон сериала «Укрытие». В главной роли вновь снялась Ребекка Фергюсон. Первый сезон вышел в 2023 году и быстро обрёл популярность: шоу полюбилось как зрителям, так и критикам.

Продолжение истории о выживших в бункере разделился на две основных линии — одна посвящена Джулс в исполнении Ребекки Фергюсон, которая и играла героиню в первом сезоне, а вторая продолжит раскрывать интриги внутри укрытия.

События шоу разворачиваются в будущем в 144-этажном бункере глубоко под землёй — жители уверены, что поверхность планеты заражена и больше непригодна для жизни.

10-й и финальный эпизод второго сезона выйдет 17 января 2025 года.

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