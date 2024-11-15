Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры фильма ужасов про моряка Попая — лента будет «жестокой и похабной»

Появились первые кадры фильма ужасов про моряка Попая — лента будет «жестокой и похабной»
Комментарии

Издание Bloody Disgusting опубликовало первые кадры фильма ужасов про моряка Попая — известного героя американских комиксов и мультфильмов.

Сам образ Попая авторы попытались воссоздать точечно, однако в фильме он будет «жестоким и извращённым» человеком, который повсюду сеет свой хаос. Сама лента тоже будет очень жестокой и похабной и покажет, как Попай расправляется с людьми, которые приехали открыть собственный летний лагерь.

Герой в мультфильме

Фото: Popeye.com

Герой в фильме ужасов

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

Премьера фильма состоится в январе 2025 года. Первый трейлер выйдет уже в ближайшее время. Важный момент — фильм про Попая не входит во вселенную фильма ужасов про Винни-Пуха.

Материалы по теме
Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»
Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android