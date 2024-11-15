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Завершились съёмки сериала «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

Завершились съёмки сериала «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр KION объявил о завершении съёмок шоу «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Сколько они длились, не сообщили.

Пару кадров со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

По сюжету суперзвезде современного российского кино Вячеславу Третьякову портят идеальную картину разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. При попытке заставить Никиту удалить ролики Третьяков вступает с ним в публичную драку — и потом артисту приходится выполнять все условия кинокритика, чтобы избежать суда.

Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION. Пока что нет даже примерной даты премьеры. Режиссёром «Актёрища» выступил Дмитрий Невзоров

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