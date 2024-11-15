Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» вышла в Steam

Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» вышла в Steam
Комментарии

Российская студия Ninsar Games объявила о выходе фантастической ролевой игры «Сатурн» в Steam. Бесплатный проект уже доступен в магазине Valve в том числе в странах СНГ — ранее тайтл был доступен только в VK Play.

Видео доступно на YouTube-канале Ninsar Games. Права на видео принадлежат Ninsar Games.

Вместе с выходом «Сатурна» в Steam авторы выпустили патч под версией 1.14. В нём разработчики исправили некоторые баги, улучшили интерфейс и искусственный интеллект противников, а также внесли другие изменения. С ними можно ознакомиться на странице проекта в блоге.

Сюжет «Сатурна» разворачивается в 2062 году вокруг неожиданной угрозы из космоса. Выяснить разгадку в ходе детективного расследования предстоит российскому учёному Акиму Ковалёву.

Материалы по теме
Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?
Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android