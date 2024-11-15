Российская научно-фантастическая игра «Сатурн» вышла в Steam

Российская студия Ninsar Games объявила о выходе фантастической ролевой игры «Сатурн» в Steam. Бесплатный проект уже доступен в магазине Valve в том числе в странах СНГ — ранее тайтл был доступен только в VK Play.

Видео доступно на YouTube-канале Ninsar Games. Права на видео принадлежат Ninsar Games.

Вместе с выходом «Сатурна» в Steam авторы выпустили патч под версией 1.14. В нём разработчики исправили некоторые баги, улучшили интерфейс и искусственный интеллект противников, а также внесли другие изменения. С ними можно ознакомиться на странице проекта в блоге.

Сюжет «Сатурна» разворачивается в 2062 году вокруг неожиданной угрозы из космоса. Выяснить разгадку в ходе детективного расследования предстоит российскому учёному Акиму Ковалёву.