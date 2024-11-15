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Фильм по серии игр Splinter Cell с Томом Харди официально отменён

Фильм по серии игр Splinter Cell с Томом Харди официально отменён
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Продюсер серии фильмов «Джон Уик» Базиль Иваник рассказал о состоянии экранизации Splinter Cell — культовой франшизы Ubisoft о спецагенте Сэме Фишере. Картину с Томом Харди в главной роли анонсировали ещё в 2012 году, однако с тех пор о ленте не было практически никакой информации.

Как заявил Иваник, адаптация всё-таки отменена — за все эти годы авторы так и не смогли преодолеть трудности, связанные с производством. Создатели не смогли уложиться в нужный бюджет и в сюжетные требования, хотя лента могла бы стать потрясающей, отмечает продюсер.

Этот фильм был бы потрясающим… Просто мы не сошлись ни по сценарию, ни по бюджету. Но он бы получился отличным. У нас был миллион разных версий, но фильм должен был быть хардкорным и потрясающим. Это один из тех случаев, когда у нас не получилось, и это очень грустно.

Сейчас по серии Splinter Cell готовят другую адаптацию — мультсериал Splinter Cell: Deathwatch. Проект выйдет в 2025 году на Netflix и расскажет историю постаревшего Сэма Фишера, который отправляется на новое опасное задание.

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