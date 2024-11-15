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Продолжительность фильма «Муфаса» будет на уровне ремейка «Короля льва»

Продолжительность фильма «Муфаса» будет на уровне ремейка «Короля льва»
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Американская киносеть AMC раскрыла хронометраж фильма «Муфаса: Король Лев». Продолжительность картины составит 1 час 58 минут — столько же длится ремейк «Короля льва».

«Муфаса: Король Лев» — приквел ремейка «Короля льва», занимающего второе место в списке самых кассовых анимационных лент в истории кино. Картина вышла в 2019 году и собрала в прокате около $ 1,65 млрд. Премьера сиквела состоится уже 20 декабря 2024 года.

Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

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