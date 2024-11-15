Мэтт Ривз объяснил, почему Бэтмен не вмешался в события «Пингвина»

11 ноября завершился сериал «Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза о становлении криминального гения Освальда Кобблпота. За восемь эпизодов персонаж сумел устранить конкурентов и собственнолично возглавить теневую сторону Готэма, однако не все зрители приняли тот факт, что Бэтмен игнорировал происходящее.

Как объяснил Мэтт Ривз, события «Пингвина» произошли очень быстро — всё это время Тёмный рыцарь помогал обычным жителям Готэма после катастрофы с разрушением дамбы, в которой он винит себя. Именно поэтому Пингвину удалось прибрать город к рукам без сопротивления со стороны супергероя.

Сюжет «Пингвина» разворачивается буквально на следующей неделе после финала «Бэтмена». Большая часть города находится в отчаянии, полиция не может за всем уследить, и преступность растёт везде. Это очень, очень опасное время. Бэтмен пытается помочь жителям как может, ведь он отчасти винит себя в произошедшем.

Сейчас Мэтт Ривз готовится к съёмкам «Бэтмена 2» — производство стартует в начале 2025 года. Премьера ленты состоится 2 октября 2026-го, к главной роли вернётся Роберт Паттинсон, в сиквеле также появится Пингвин и другие персонажи комиксов DC.