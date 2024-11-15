«Атмосфера стала слишком токсичной»: Стивен Кинг ушёл из соцсети X Илона Маска

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг объявил об уходе из социальной сети X (ранее «Твиттер») Илона Маска. Об этом он рассказал в отдельном посте, предложив подписаться на него в другом месте — например, в Threads.

Писатель не стал вдаваться в подробности своего решения, отметив лишь, что соцсеть X превратилась в крайне токсичное место. Именно поэтому он решил покинуть сайт, на котором у него более 7 млн читателей.

Я ухожу из «Твиттера». Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите.

Уход Стивена Кинга наверняка связан с политикой владельца X Илона Маска. Бизнесмен всячески поддерживает переизбранного президента США Дональда Трампа. Сам писатель считает будущего главу государства ужасным человеком, недостойным находиться на столь высокой должности. Судя по всему, автор устал видеть в своей ленте поклонников бизнесмена и решил уйти в более позитивную для себя среду.