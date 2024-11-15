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Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория уехала из США и не собирается возвращаться

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория уехала из США и не собирается возвращаться
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Американская актриса Ева Лонгория не живёт в США уже больше четырёх лет. Звезда «Отчаянных домохозяек» уехала из родной страны в разгар пандемии COVID-19 и не собирается возвращаться.

Как объяснила свой поступок женщина, она почувствовала негативные изменения в стране ещё до вспышки коронавируса в 2020 году. Однако пандемия и её последствия окончательно убедили Лонгорию в том, что её американская жизнь завершена.

Я провела в Америке всю свою взрослую жизнь. Но даже до пандемии ситуация менялась. Атмосфера была другой. А потом случился COVID, и это довело ситуацию до крайности. Будь то проблема с бездомными или высокие налоги, я не хочу ругаться на Калифорнию — просто такое ощущение, что эта глава в моей жизни завершена. В этом плане у меня есть привилегии. Я могу сбежать и уехать куда-нибудь. Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой мрачной стране, и я очень переживаю за них.

Сейчас Ева Лонгория живёт в Испании, время от времени посещая свой другой дом в Мексике. При этом актриса продолжает сниматься в том числе в американских фильмах и сериалах — в детективе «Убийства в одном здании» она появилась в роли самой себя.

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