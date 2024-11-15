Роскомнадзор не заметил положительных изменений в работе YouTube в России

Вечером 14 ноября некоторые жители России сообщили о возобновлении стабильной работы видеохостинга YouTube. Пользователи с разных уголков страны отметили положительные изменения в скорости загрузки роликов и общей стабильности сайта.

Спустя сутки Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заявил, что не наблюдает изменений в работе YouTube в России. В ведомстве отметили, что сервис Global Check, который отслеживает работу сайтов в стране и на который ссылались многие СМИ, не проверяет качество работы того или иного портала.

Положительных изменений в работе YouTube не наблюдаются также и в Google. Согласно графику разработчиков, 14 ноября сохранился прежний темп просмотров роликов в России после замедления в начале августа.